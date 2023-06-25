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Израиль отреагировал на заявление посольства Украины о сотрудничестве с Россией

МИД Израиля планирует вызвать посла Украины Корнийчука для вынесения выговора

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Reuters

МИД Израиля намеревается вызвать посла Украины Евгения Корнийчука для вынесения выговора. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что соответствующие действия израильского внешнеполитического ведомства произошли после того, как украинский посол раскритиковал отказ поставлять оружие Киеву и назвал политику Израиля «аморальной».

25 июня посольство Украины в Израиле опубликовало в социальных сетях заявление, в котором выражается сожаление в связи с тем, что «нынешнее правительство Израиля выбрало пойти по пути тесного сотрудничества с Российской Федерацией». По мнению украинских дипломатов, пророссийский курс Тель-Авив показал в первой половине 2023 года, что якобы совпало с почти полным отсутствием поставок гуманитарной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказывал о «тихом диалоге» с Россией на фоне конфликта на Украине.

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