Блинкен рассказал, меняли ли США готовность стратегических сил из-за событий в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в эфире телеканала CNN, меняли ли Соединенные Штаты готовность своих стратегических сил на фоне событий последних дней в России.

По его словам, «в любом случае, когда такая большая страна, как Российская Федерация, демонстрирует «признаки нестабильности, это основание для определенной обеспокоенности».

«Мы за этим, конечно, следим», — сказал дипломат в ответ на вопрос о том, обеспокоены ли в США возможностью утраты РФ контроля над ядерным арсеналом.

Как утверждает он, Соединенные Штаты «не видели изменений» в готовности российских ядерных сил и «не меняли готовности своих стратегических сил».

«Но, разумеется, мы за этим очень и очень внимательно следим», — добавил Блинкен.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.