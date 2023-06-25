Президент Сербии заявил, что никогда не поддержит мятеж ни в одной стране

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград никогда не поддержит мятеж ни в России, ни в любой другой стране. Об этом Вучич сказал в эфире TV Pink.

«Мы не поддержали в Турции, России, не поддержали бы ни в Америке, ни в какой другой стране», — сказал он.

Вучич подчеркнул, что власть должны менять только «на выборах, а не на улице».

Ранее Александр Вучич обвинил Европейский союз в двойных стандартах после переговоров по Косово в Брюсселе, а также заявил, что ситуация в Косово «зашла слишком далеко».

Кроме того, Вучич назвал нецелесообразными переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти напрямую.

Также президент Сербии провел переговоры по Косово с верховным представителем Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Евросоюза Жозепом Боррелем и представителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком в Брюсселе. Сообщалось, что Вучич вручил Боррелю документ, фиксирующий недавние злоупотребления в отношении косовских сербов.