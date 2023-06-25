WP: разведка США и Белый дом знали о подготовке мятежа Пригожиным

Разведка США две недели назад узнала о подготовке главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным мятежа и предупредила об этом Белый дом. Об этом пишет газета The Washington Post.

При этом разведка не знала, что именно и когда собирается делать Пригожин.

По данным газеты New York Times, США решили не публиковать эти данные, чтобы не быть обвиненными в госперевороте. Также они не хотели помогать российским властям.

Ранее ведущая CNN Эрин Бернетт сообщила, что президент США Джо Байден был проинформирован о ситуации в России после заявлений Пригожина.

Также стало известно, что разведка США предупреждала законодателей в конгрессе о наращивании сил частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» у границы России, что могло говорить о планах главы ЧВК Евгения Пригожина бросить вызов военному руководству страны.

По данным CNN, представители разведки США и других западных стран видели признаки подготовки Пригожина «к такому ходу».