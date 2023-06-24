В Кремле рассказали, когда власти отменят режим КТО

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что режим контртеррористической операции (КТО) в нескольких российских регионах вскоре отменят. Об этом сообщает ТАСС.

«[Режим] КТО будет отменен в самое ближайшее время», — заявил Песков.

Он добавил, что пока точно не может сказать, когда будет снят режим, но в связи с тем, что в текущий момент данный процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был «развернут вспять, то для этого существуют все предпосылки.

Ранее глава комитета Совета Федерации Российской Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас напомнил, что режим контртеррористической операции (КТО) продолжает действовать и призвал соблюдать установленные ограничения в Москве, Подмосковье и Воронежской области.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.