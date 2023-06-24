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В Кремле объяснили, почему переговоры с Пригожиным вел Лукашенко

Песков: Лукашенко знает Пригожина 20 лет, поэтому сам выступил как переговорщик

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MFA Russia/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сам предложил свою кандидатуру в качестве переговорщика с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Лукашенко знаком с Пригожиным около 20 лет.

«Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — отметил Песков.

Он также сказал, что Путин и Лукашенко условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер». В Кремле высоко оценили эту готовность и признательны президенту Белоруссии за эти усилия, подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее пресс-служба белорусского президента сообщила о переговорах Лукашенко и Пригожина, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании».

Белорусский лидер рассказал, что в ходе переговоров Пригожин согласился остановить движение ЧВК «Вагнер» по России.

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