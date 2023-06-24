Президент Казахстана 25 июня проведет внеплановое заседание Совбеза республики

В пресс-службе президента Казахстана заявили, что Касым-Жомарт Токаев в воскресенье, 25 июня, проведет внеплановое заседание совета безопасности в связи с ситуацией в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении пресс-службы подчеркнули, что утром в воскресенье Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности республики. Он заслушает отчеты премьер-министра страны и руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России.

В заявлении отмечается, что на Совбезе могут принять оперативный план действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику страны.

Ранее Токаев назвал мятеж Евгения Пригожина внутренним делом России.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.