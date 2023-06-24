В Офисе президента Украины рассказали о выгоде от мятежа Пригожина

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя военный мятеж основателя частной военной компании (ЧВК) Евгения Пригожина, заявил, что Киеву выгодно, чтобы в Российской Федерации началась «полноценная гражданская война» для завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Следующие 48 часов покажут, как будет развиваться ситуация в России. Нам было бы выгодно, чтобы гражданская война была полноценной в России, это будет справедливо и правильно… Это позволит нам финализировать нашу часть войны, а в России пусть она продолжается», — заявил Подоляк.

Ранее советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) считают мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина хорошим шансом для Киева и надеются воспользоваться им.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.