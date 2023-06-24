Собянин назвал сложной ситуацию в Москве и объявил 26 июня нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что в настоящее время в столице складывается сложная ситуация, поэтому он принял решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем.

«Уважаемые горожане, в Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем», — написал Собянин.

Исключение составят органы власти и предприятия непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городские службы.

Он также попросил граждан воздерживаться от поездок по Москве и отметил, что возможно будет перекрыто движение в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Городские службы работают в режиме повышенной готовности, добавил мэр столицы.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.