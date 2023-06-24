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Сальдо выступил с призывом к Пригожину

Врио главы Херсонской области Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Пригожина остановиться

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить своих бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия», — написал он.

По словам Сальдо, в истории России мятежи не приводили мятежников к успеху — они подавлялись.

Ранее президент России Владимир Путин в своем утреннем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал действия ЧВК «ударом в спину» и попыткой расколоть общество. Путин отметил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны России заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.

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