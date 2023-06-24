Сальдо выступил с призывом к Пригожину

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо призвал главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина остановить своих бойцов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Было бы очень правильно и хорошо, чтобы именно Евгений Пригожин сам остановил эти действия», — написал он.

По словам Сальдо, в истории России мятежи не приводили мятежников к успеху — они подавлялись.

Ранее президент России Владимир Путин в своем утреннем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал действия ЧВК «ударом в спину» и попыткой расколоть общество. Путин отметил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны России заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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