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Кулеба заявил, что любые проблемы в РФ на руку Киеву

Глава МИД Кулеба: любая проблема в России отвечает интересам Украины

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Global Look Press

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил в комментарии телеканалу «Эспрессо», что любые проблемы в России отвечают интересам Украины.

«Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам», – отметил он, комментируя ситуацию с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным в России.

При этом он не стал говорить о возможных последствиях происходящего в России для Украины, указав, что делать это рано. Он заявил, что «Пригожин восстал против всей машины российского государства» и «прогнозировать последствия» сейчас «слишком спекулятивно».

В ответ на эти заявления главы МИД Украины официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что «лучше не скажешь, потому что хуже не сделаешь».

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Он добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

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Мятеж Пригожина
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