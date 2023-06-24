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В Грузии призвали закрыть границу с Россией

Бывший премьер Грузии Гахария призвал Тбилиси закрыть границу с РФ

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Владимир Иванов/РИА «Новости»

Бывший премьер Грузии Георгий Гахария призвал власти страны закрыть границы с Россией. Свое обращение он разместил в Twitter.

«Призываю правительство Грузии закрыть наши границы с Россией. Угроза насущная, ситуация непредсказуема. Пункт пропуска на Верхнем Ларсе – самый близкий к зоне эскалации. Немедленные действия – ключевая предпосылка для того, чтобы сохранить мир», – написал он.

Он также считает, что правительство Грузии должно немедленно созвать заседание Совета нацбезопасности из-за событий в России.

Официальных комментариев по поводу ситуации с попыткой мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина от властей Грузии пока не было.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что провел консультации с премьер-министром и министерством обороны по поводу событий в России.

Представитель Еврокомиссии назвал мятеж Пригожина внутренним делом РФ и сообщил журналистам, что Брюссель наблюдает за развитием событий.

Президент России Владимир Путин в видеообращении к россиянам заявил, что «тот, кто организовал и готовил военный мятеж, – предали Россию и ответят за это».

В Минобороны РФ призвали бойцов ЧВК «Вагнер» отказаться от участия в вооруженном мятеже.

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Мятеж Пригожина
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