Путин обратился к россиянам

Президент России Владимир Путин обратился к тем «россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа». Обращение президента опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Обращаюсь к гражданам России. К личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов, специальных служб. <..> Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа», — заявил Путин в начале обращения.

Также он призвал уже присоединившихся к мятежу прекратить в нем участвовать.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.