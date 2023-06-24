Путин выступит с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к соотечественникам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Действительно, в ближайшее время Путин выступит с обращением», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Других подробностей он не привел. Тема обращения не названа.

Обращение Путина может быть связано с тем, что в ряде регионов России, в том числе в Москве, начали усиливать меры безопасности после того, как в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространились сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер». В военном ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности.

ФСБ назвала действия и заявления Пригожина призывом к началу гражданского конфликта в России.

Песков сообщал, что президент Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.