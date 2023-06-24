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Законодатели США попросили ЦРУ провести брифинг по базе КНР на Кубе

Конгрессмены предложили провести закрытый брифинг по базе КНР на Кубе

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Председатели комитетов по иностранным делам Палаты представителей и Сената Конгресса США Майкл Маккол и Роберт Менендес призвали директора ЦРУ Уильяма Бернса и госсекретаря США Энтони Блинкена провести закрытый брифинг и разъяснить ситуацию по базе КНР на Кубе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Маккола.

Отмечается, что конгрессмены призвали Блинкена и Бернса ответить на вопросы о базе, которую Пекин якобы использует для радиоэлектронной разведки в отношении США.

«Понимая деликатность этого вопроса, Конгресс все же требует большей прозрачности и ясности о развитии событий», — говорится в обращении конгрессменов.

Маккол и Менендес предложили провести закрытый брифинг для членов комитетов по иностранным делам не позднее 14 июля 2023 года.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что его критика в адрес председателя КНР Си Цзиньпина не повлияет на китайско-американские отношения.

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