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Губернатор Севастополя первым из глав регионов прокомментировал ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Глава Севастополя Развожаев в связи с ситуацией вокруг Пригожина заявил о «плохом» конфликте

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сделал заявление в связи с ситуацией вокруг основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Как и многие из вас сейчас — не сплю, обновляю ленту новостей», — сообщил он.

По словам чиновника, «любой конфликт плох, но конфликт такого уровня «плох в высшей степени».

Как указал он, никто не располагает всей информацией, чтобы делать выводы.

«Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт», — добавил Развожаев.

Недавно официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия круглосуточно докладывают президенту России Владимиру Путину о принимаемых мерах в связи с попыткой мятежа.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В ФСБ назвали действия и заявления Пригожина призывом к началу гражданского конфликта в России.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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