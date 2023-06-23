Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Канцлер Австрии выступил против выделения дополнительных средств для ЕС

Канцлер Австрии Нехаммер выступил против выделения дополнительных средств для ЕС

close
100%
РИА «Новости»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против выделения дополнительных средств для ЕС, сообщает Bild.

По его словам, использование существующих средств должно быть приоритетным. Было бы хорошо, чтобы комиссия ЕС представила, как она хочет перераспределить средства, чтобы страны имели представление об этом, отметил он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью немецкой газете Welt, что у Украины и Молдавии не должно быть особого приоритета по сравнению с государствами Западных Балкан в вопросе их присоединения к Европейскому союзу.

По его словам, важно, что прогресс в переговорах о вступлении новых стран в состав Евросоюза оценивался одинаково как в случае с Украиной и Молдавией, так и с шестью западнобалканскими странами. В данном случае министр имел в виду и непризнанную республику Косово, которую Сербия считает своей территорией.

Шалленберг напомнил, что руководство ЕС пообещало странам Юго-Восточной Европы вступление в объединение еще в 2002 году назад в Салониках.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях