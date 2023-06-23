Канцлер Австрии выступил против выделения дополнительных средств для ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против выделения дополнительных средств для ЕС, сообщает Bild.

По его словам, использование существующих средств должно быть приоритетным. Было бы хорошо, чтобы комиссия ЕС представила, как она хочет перераспределить средства, чтобы страны имели представление об этом, отметил он.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в интервью немецкой газете Welt, что у Украины и Молдавии не должно быть особого приоритета по сравнению с государствами Западных Балкан в вопросе их присоединения к Европейскому союзу.

По его словам, важно, что прогресс в переговорах о вступлении новых стран в состав Евросоюза оценивался одинаково как в случае с Украиной и Молдавией, так и с шестью западнобалканскими странами. В данном случае министр имел в виду и непризнанную республику Косово, которую Сербия считает своей территорией.

Шалленберг напомнил, что руководство ЕС пообещало странам Юго-Восточной Европы вступление в объединение еще в 2002 году назад в Салониках.