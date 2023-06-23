Французский историк сообщил о хаосе в случае участия Польши в конфликте на Украине

Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что вмешательство Польши в конфликт на Украине может спровоцировать хаос. Об этом он заявил в интервью изданию Asahi Shimbun.

По его словам, такое развитие событий важно для Японии. Он также отметил, что хоть Украина и страны Балтии находятся далеко от Японии, нужно понять, что «эта нестабильная зона может привести к глобальному хаосу».

«Недавно я смотрел видеоинтервью с послом Польши во Франции, и, к моему удивлению, он сказал, что если, например, украинская армия окажется в тупике, то Варшава вступит в конфликт», — заявил Тодд.

Ранее Тодд заявил, что США могут потерять валютный и финансовый контроль над миром, если экономика России будет продолжать сопротивляться санкциям, а экономика европейских стран будет истощена. Как рассказал историк, сопротивление санкциям со стороны российской экономики толкает американскую имперскую систему к пропасти. Он отметил, что никто не ожидал от экономики РФ такой способности противостоять «экономической мощи» НАТО.

По его мнению, в настоящее время США, для которых украинский конфликт стал экзистенциальным, на фоне ослабления своего влияния в мире находятся в долговременном упадке и решили нарастить влияние в Европе и Японии. При этом крах экономики Европы несет большие риски для Вашингтона, считает антрополог.