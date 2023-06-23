В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма

Советник главы офиса президента Украины Подоляк раскритиковал слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединения к России. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, после таких слов Обамы неудивительно, что сейчас «международного права практически не существует», а бизнес не хочет уходить из России.

Ранее Барак Обама заявил в интервью телеканалу CNN, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году.

По его словам, даже в парламенте Украины было некоторое число сторонников России, и политика внутри страны была более сложной, чем сейчас.

Обама добавил, что ему и тогдашнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые «сопротивлялись и кричали», чтобы были введены санкции в отношении России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.