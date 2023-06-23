Новосибирский губернатор Травников подал документы для участия в выборах главы региона

Действующий губернатор Новосибирской области Андрей Травников подал документы на регистрацию в избирательную комиссию для участия в выборах главы области, которые пройдут в сентябре. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Сиб.фм.

Травников указал, что планирует совмещать решение задач, которые стоят перед областью, с участием в выборах.

«Отношусь к этому серьезно — мне важно получить от жителей области оценку моей работы и работы нашей большой команды за последние пять лет. Продолжим развитие нашего региона вместе», — отметил он.

Действующий губернатор также выразил благодарность всем, кто его поддерживает.

Андрей Травников занимает должность губернатора Новосибирской области с сентября 2018 года.

В начале июня председатель счетной комиссии конференции московского городского регионального отделения «Единой России», заместитель секретаря Александр Семенников заявил, что делегаты конференции единогласно выдвинули действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на будущих выборах на этот пост.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Владимир Путин, несомненно, поддержит Сергея Собянина на будущих выборах мэра столицы.