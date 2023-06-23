В Литве призвали включить в пакет санкций против РФ дополнительные меры для эффективности

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России необходимо для предотвращения обхода рестрикций дополнить региональными и национальными мерами. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его словам приводятся на сайте МИД республики.

Ранее 23 июня стало известно, что Евросоюз утвердил новый, 11-й по счету пакет санкций против России.

По словам Ландсбергис, зафиксирован рост торговли третьих страны с РФ «уязвимой продукцией», которая оказывается в зоне СВО, поэтому для заслона обхода ограничений 11-й пакет санкций следует дополнить региональными и национальными мерами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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