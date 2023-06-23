Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве призвали включить в пакет санкций против РФ дополнительные меры для эффективности

МИД Литвы призвал включить в 11-й пакет санкций против РФ региональные и национальные меры

close
100%
Global Look Press

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России необходимо для предотвращения обхода рестрикций дополнить региональными и национальными мерами. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его словам приводятся на сайте МИД республики.

Ранее 23 июня стало известно, что Евросоюз утвердил новый, 11-й по счету пакет санкций против России.

По словам Ландсбергис, зафиксирован рост торговли третьих страны с РФ «уязвимой продукцией», которая оказывается в зоне СВО, поэтому для заслона обхода ограничений 11-й пакет санкций следует дополнить региональными и национальными мерами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях