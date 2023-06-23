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ЕС ввел санкции против ряда глав российских регионов

Лидеры шести регионов России вошли в санкционные списки ЕС, в том числе Адыгеи и Камчатки

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Shutterstock

В рамках 11 пакета санкций ЕС внес в санкционные списки глав ряда регионов РФ. Соответствующие данные размещены на сайте официального журнала ЕС.

Под санкциями оказались главы шести регионов: губернатор Воронежской области Александр Гусев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и глава республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Ранее МИД России объявил о введении новых ответных санкций против ЕС. Там подчеркнули, что считают санкции ЕС нелегитимными, и добавили, что недружественные действия западных стран будут получать своевременный ответ.

Европейский союз в пятницу, 23 июня, опубликовал новый 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале ЕС. С этого дня он официально вступил в силу. Новый пакет предусматривает рестрикции для 87 компаний, 100 физлиц, ряда СМИ и некоторых фирм из третьих стран.

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