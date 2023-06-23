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Нарышкин отметил необходимость поддержания контактов с ЦРУ

Директор СВР Нарышкин отметил необходимость поддержания контактов с главой ЦРУ Бернсом

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РИА Новости/AP

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возможность для встреч с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом сохраняется. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас вполне приличные личные отношения, и, как мне представляется, необходимость в поддержании таких контактов и такой линии взаимодействия существует», — отметил Нарышкин.

27 февраля Нарышкин заявил, что уважает директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса, который ранее обвинил его в высокомерном поведении в ходе встречи в ноябре 2022 года в Турции. Бернс в интервью телеканалу CBS заявлял, что во время переговоров от Нарышкина исходило «чувство дерзости и высокомерия», он также назвал встречу с российским коллегой «довольно удручающей».

Директор СВР отметил, что по итогам ноябрьской встречи в Анкаре сохраняет позитивную оценку относительно результатов переговоров. Он добавил, что встреча длилась 2,5 часа. По мнению Нарышкина, продолжительность переговоров уже говорит о том, что вряд ли стороны могли вести себя грубо и высокомерно.

Ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в интервью телеканалу CBS заявил, что США считают возможным сохранить открытый канал связи с Россией.

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