В Германии заявили о непобедимости России

Бывший спикер Бундестага, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вольфганг Тирзе заявил, что Россию невозможно победить в военном отношении. Об этом пишет Tagesschau со ссылкой на статью политика в журнале Publik-Forum.

Тирзе пишет, что Россия «непобедима» и призывает не отказываться от политики, направленной на смягчение и сбалансированность в отношениях с Москвой. По его мнению, Европе нужно сделать упор на дипломатию, «чтобы пушки замолчали как можно скорее». При этом он призвал не отказываться от «военной солидарности» с Украиной.

Экс-спикер Бундестага уверен, что Россия остается важной частью Европы и «после Путина» должна стать частью общеевропейской архитектуры безопасности.

Ранее ряд представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), среди которых был и Тирзе, призвали канцлера Олафа Шольца выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет победить на поле боя без прямой помощи войск НАТО, поэтому следует переходить к мирному урегулированию конфликта.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны мира должны сделать все возможное, чтобы остановить кровопролитие на Украине.