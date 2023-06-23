Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Польши поделился своими ожиданиями от саммита НАТО

Президент Польши Дуда рассказал, чего ждет для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе

close
100%
Kacper Pempel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что на саммите НАТО в Вильнюсе примут решение о создании Совета Украина-НАТО. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ, среди которых телеканал Espreso.

Дуда отметил, что решение о трансформации Комиссии Украина-НАТО в Совет Украина-НАТО – «фактически уже решенный вопрос».

«Совет будет гораздо более сильной структурой с точки зрения способности Украины «мобилизовать» НАТО в такой ситуации, когда это потребуется», – добавил он.

Дуда также надеется, что в Вильнюсе союзники сделают «шаг вперед» от решения Бухарестского саммита. При этом польский лидер уверен, что было бы гораздо, если бы НАТО официально пригласил Украину к членству. Но, по его словам, многие союзники «настроены скептически».

«Я твердо убежден, что […] импульс для Украины, который идет от НАТО, должен быть очень сильным, четким. Чтобы это не было повторением случившегося много лет назад в Бухаресте. Украина сегодня нуждается в гораздо более сильном сигнале. Я надеюсь, что этот сигнал будет сгенерирован», - добавил Дуда.

В Киеве ожидают от НАТО приглашения на вступление с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный период.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсуждались возможные аспекты решения НАТО и вероятности вступления страны в альянс.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в своем Twitter, что у Украины будет свой путь вступления в НАТО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях