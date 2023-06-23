Президент Польши поделился своими ожиданиями от саммита НАТО

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что на саммите НАТО в Вильнюсе примут решение о создании Совета Украина-НАТО. Об этом он сказал в интервью украинским СМИ, среди которых телеканал Espreso.

Дуда отметил, что решение о трансформации Комиссии Украина-НАТО в Совет Украина-НАТО – «фактически уже решенный вопрос».

«Совет будет гораздо более сильной структурой с точки зрения способности Украины «мобилизовать» НАТО в такой ситуации, когда это потребуется», – добавил он.

Дуда также надеется, что в Вильнюсе союзники сделают «шаг вперед» от решения Бухарестского саммита. При этом польский лидер уверен, что было бы гораздо, если бы НАТО официально пригласил Украину к членству. Но, по его словам, многие союзники «настроены скептически».

«Я твердо убежден, что […] импульс для Украины, который идет от НАТО, должен быть очень сильным, четким. Чтобы это не было повторением случившегося много лет назад в Бухаресте. Украина сегодня нуждается в гораздо более сильном сигнале. Я надеюсь, что этот сигнал будет сгенерирован», - добавил Дуда.

В Киеве ожидают от НАТО приглашения на вступление с открытой датой, но гарантиями безопасности на переходный период.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого обсуждались возможные аспекты решения НАТО и вероятности вступления страны в альянс.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в своем Twitter, что у Украины будет свой путь вступления в НАТО.