Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии сожгли флаг Евросоюза перед резиденцией президента страны

В Грузии сожгли флаг ЕС перед резиденцией Зурабишвили после решения о помиловании Гварамия

Протестующие сожгли влаг Евросоюза перед резиденцией президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Жители Грузии протестуют против решения президента страны помиловать основателя оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», экс-адваката Михаила Саакашвили Нику Гварамия.

Собравшиеся назвали Зурабишвили «агентом и предателем, променявшим родину на Запад из-за флага ЕС».

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Николоза Гварамию​​​. При этом она отказалась давать объяснения о причинах такого решения, заявив что это ее право.

Гварамия занимал должность гендиректора телекомпании «Рустави 2» до июля 2019 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав «Рустави 2» в крупном размере, в коммерческом подкупе и изготовлении поддельных документов. Он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал «унижающим общество» отказ Зурабишвили пояснить причины своего решения о помиловании и заявил, что решение президента довольно дорого обойдется ее политической биографии.

21 июня политолог раскритиковал президента Грузии за антинародную позицию.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях