В Грузии сожгли флаг Евросоюза перед резиденцией президента страны

Протестующие сожгли влаг Евросоюза перед резиденцией президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Жители Грузии протестуют против решения президента страны помиловать основателя оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», экс-адваката Михаила Саакашвили Нику Гварамия.

Собравшиеся назвали Зурабишвили «агентом и предателем, променявшим родину на Запад из-за флага ЕС».

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала Николоза Гварамию​​​. При этом она отказалась давать объяснения о причинах такого решения, заявив что это ее право.

Гварамия занимал должность гендиректора телекомпании «Рустави 2» до июля 2019 года. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями, растрате имущественных прав «Рустави 2» в крупном размере, в коммерческом подкупе и изготовлении поддельных документов. Он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы.

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал «унижающим общество» отказ Зурабишвили пояснить причины своего решения о помиловании и заявил, что решение президента довольно дорого обойдется ее политической биографии.

21 июня политолог раскритиковал президента Грузии за антинародную позицию.