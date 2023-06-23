В ФРГ рекордно выросла поддержка правой партии «Альтернатива для Германии»

Поддержка немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» достигла самого высокого показателя за время опросов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD, сообщает Spiegel.

Поддержка АдГ выросла до 19%, достигнув исторического максимума. При этом партия «Христианские демократы» сохранила свой показатель поддержки в 29%, а поддержка Социал-демократической партией Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца снизилась – до 17%.

Таким образом партия оказалась на втором месте в рейтингах. Это самый высокий показатель для нее за все время опросов.

Три недели назад АдГ делила вторую позицию Социал-демократической партией Германии (СДПГ), а «Христианские демократы» были на первом месте.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает распустить Европейский союз. По мнению АдГ, ЕС «превратился в недемократическую конструкцию» и управляется «непрозрачной, неконтролируемой бюрократией».

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек из партии «Альтернатива для Германии» сообщал, что половина немцев не поддерживают поставки оружия Киеву.