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В ФРГ рекордно выросла поддержка правой партии «Альтернатива для Германии»

В Германии поддержка партии АдГ, призывающей к роспуску ЕС, достигла максимума

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Markus Schreiber/AP

Поддержка немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» достигла самого высокого показателя за время опросов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD, сообщает Spiegel.

Поддержка АдГ выросла до 19%, достигнув исторического максимума. При этом партия «Христианские демократы» сохранила свой показатель поддержки в 29%, а поддержка Социал-демократической партией Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца снизилась – до 17%.

Таким образом партия оказалась на втором месте в рейтингах. Это самый высокий показатель для нее за все время опросов.

Три недели назад АдГ делила вторую позицию Социал-демократической партией Германии (СДПГ), а «Христианские демократы» были на первом месте.

«Альтернатива для Германии» (АдГ) предлагает распустить Европейский союз. По мнению АдГ, ЕС «превратился в недемократическую конструкцию» и управляется «непрозрачной, неконтролируемой бюрократией».

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек из партии «Альтернатива для Германии» сообщал, что половина немцев не поддерживают поставки оружия Киеву.

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