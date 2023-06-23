Премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер высказался за скорейший ремонт разрушенного газопровода «Северный поток-1». Такие заявление он сделал в эфире Welt TV.

«Нет никаких причин, по которым мы не должны начать очищать и ремонтировать этот трубопровод сейчас», — сказал Кречмер.

Политик требует от федерального правительства раскрыть известную им информацию об атаке на трубопроводы. По словам Кречмера, люди в Германии хотели бы знать, что известно властям ФРГ о том факте, что ЦРУ предупреждала о возможной диверсии на «Северный потоках».

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщала, что голландская военная разведка уведомляла ЦРУ о планах Украины совершить подрывы трубопроводов «Северный поток». В июне 2022 года Вашингтон сделал предупреждение украинской стороне.

Как писало немецкое издание Die Zeit, подрывы газопроводов системы «Северный поток» произвели шестеро украинских спецназовцев, которые подчиняются главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. В ГУР Украины отвергли причастность Киева к подрывам «Северных потоков».

Россия настаивает на международном расследовании подрыва «Северных потоков».

Два газопровода Nord Stream были повреждены в результате нескольких взрывов в ночь с 25 на 26 сентября 2022 года.