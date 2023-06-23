В Совбезе РФ заявили, что Запад пытается испортить отношения между Россией и Казахстаном

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности заявил, что западные страны пытаются оказать негативное влияние на отношения Российской Федерации и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. Об этом сообщает ТАСС.

»Соединенные Штаты и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и соцсети. Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств», — отметил он.

Шевцов подчеркнул, что США привыкли «паразитировать на всем мире», поскольку видят угрозу в укреплении сотрудничества между государствами СНГ.

«Укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несет непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире. Их методы известны и хорошо изучены — давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. В России и в Казахстане это знают», — добавил замсекретаря Совбеза России.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что спекуляции США о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны.