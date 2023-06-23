Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Совбезе РФ заявили, что Запад пытается испортить отношения между Россией и Казахстаном

Шевцов: Запад пытается испортить отношения РФ и Казахстана, вмешиваясь в дела государств

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности заявил, что западные страны пытаются оказать негативное влияние на отношения Российской Федерации и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. Об этом сообщает ТАСС.

»Соединенные Штаты и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и соцсети. Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств», — отметил он.

Шевцов подчеркнул, что США привыкли «паразитировать на всем мире», поскольку видят угрозу в укреплении сотрудничества между государствами СНГ.

«Укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несет непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире. Их методы известны и хорошо изучены — давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. В России и в Казахстане это знают», — добавил замсекретаря Совбеза России.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что спекуляции США о возможности применения Россией ядерного оружия на Украине абсурдны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях