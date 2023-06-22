Лукашенко пригрозил правительству отставкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отправит в отставку правительство, если по итогам года не будут выполнены прогнозные показатели экономического роста. Видео с заседания кабмина опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Он обратился к премьер-министру Роману Головченко, сказав, чтобы тот не обижался, если показатели не будут выполнены.

«Не выполните в этом году показатели <...>, первыми – вы и первый вице-премьер – уходите в отставку», — сказал Лукашенко.

По словам главы республики, чиновникам за дела — «ордена, награды», а «не выполнили – надо по-мужски поступить».

На совещании было доложено, что в январе-мае 2023 года ВВП Белоруссии вырос на 0,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Лукашенко назвал это «слабым заделом» даже за полугодие.

В январе этого года сообщалось, что за 11 месяцев 2022 года ВВП республики вырос на 7% и превысил 107%.