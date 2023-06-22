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Депутаты рассказали об усилении мер безопасности в Госдуме

В Госдуме объяснили учениями усиление мер безопасности внутри здания

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Илья Питалев/РИА Новости

Около двух недель назад в Госдуме усилили охрану, сотрудники службы безопасности внутри здания теперь стоят с автоматами. Об этом «Газете.Ru» сообщил источник во фракции ЛДПР.

«Да, есть такие меры. Недели две назад, наверное, это появилось. Не знаю, с чем связано. Никак не объявлялось. Не так уж прям, чтоб совсем усилили, просто внутри стояли беленькие специалисты, теперь стоят с автоматами. Вот и все. Снаружи они и так стояли, обходили территорию вокруг здания», — сказал собеседник агентства.

При этом источник «Газеты.Ru» в аппарате Думы сообщил, что помимо усиления безопасности в Госдуме отменили все экскурсии.

«Говорят, учения проводятся», — пояснил собеседник издания.

О том, что Госдуму в стали охранять больше людей, «Газете.Ru» подтвердил депутат от фракции »Справедливая Россия — За правду!» Анатолий Вассерман.

«Как вам сказать. В пределах моего поля зрения на подходах к зданию Думы вроде бы действительно больше разного охраняющего народа. Но специально я к этому не присматривался. Я сам никогда не запрашиваю такую информацию. Исхожу из того, что есть специалисты, они знают, что нужно для обеспечения безопасности. И, кстати, уверен, что, если им понадобится какое-то взаимодействие с депутатами, они сообщат», — сказал Вассерман.

О дополнительных нарядах представителей Росгвардии и сотрудников ФСО в нижней палате парламента ранее сообщило RTVI со ссылкой на сотрудников думского аппарата и двух депутатов.

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