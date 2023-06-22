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Сопернику Эрдогана на выборах грозит до 110 лет тюрьмы

Cumhuriyet: сопернику Эрдогана на выборах Кылычдароглу грозит суммарно до 110 лет тюрьмы

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Dil Toffolo/Global Look Press

Лидеру турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) и экс-кандидату в президенты Кемалю Кылычдароглу грозит суммарное тюремное заключение до 110 лет по поданным против него 28 искам, а также запрет на политическую деятельность, пишет газета Cumhuriyet.

По словам адвоката оппонента Эрдогана, Джеляля Челика, в отношении Кылычдароглу подано 28 исков. После поражения на президентских выборах Кылычдароглу не попал в парламент и лишился депутатской неприкосновенности.

Отмечается, что в большинстве случаев истцом выступает президент Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого, по большинству исков политику грозит до четырех лет тюрьмы, а суммарно по всем искам — 110 лет.

Кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу проиграл Эрдогану во втором туре президентских выборов, набрав 47,82% голосов.

24 мая сообщалось, что Кылычдароглу подал иск к Эрдогану из-за поддельного видео.

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