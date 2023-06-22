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В Сербии отправили в отставку главу Минэкономики, требовавшего санкций против РФ

Главу Минэкономики Сербии Басту отправили в отставку

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srbija.gov.rs

В Сербии отправили в отставку министра экономики Раде Басту, который призывал ввести санкции против России, пишет сербская газета Kurir.

СМИ сообщает, что министра отстранили по просьбе лидера Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича и главы партии «Единая Сербия» Драгана Марковича Палмы.

Баста уже не присутствовал на сегодняшнем заседании правительства, уточняет издание. Премьер-министр Ана Брнабич отметила, что министра «единогласно уволили», и приступила к другим вопросам повестки.

Ранее стало известно, что Басту также исключили из партии «Единая Сербия» и что он уже создал собственное движение «Европейский путь», которое намерено продвигать членство Сербии в Евросоюзе. По словам лидера «Единой Сербии», решение в отношении Басты приняли из-за его антироссийских высказываний. Помимо призывов к санкциям, чиновник также призывал других министров присоединиться к протестам в сербской столице.

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