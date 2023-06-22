В МИД РФ объяснили отсутствие контактов с Западом по вопросам прав человека

Специальный представитель МИД РФ по правам человека в ООН Григорий Лукьянцев заявил, что российская сторона больше не вступает в диалог с западными странами по вопросам прав человека, потому что они отказываются выслушивать другую точку зрения. Об этом он сообщил РИА Новости на мероприятии по правам человека, организованном совместно Россией и Белоруссией в ООН.

«Контактов больше нет, потому что зачастую наблюдаем, что просто нет желания слушать и выслушать другую точку зрения», — сказал дипломат, отвечая на вопрос агентства.

Правозащитные органы ООН, такие как Управление Верховного комиссара по правам человека или Совет по правам человека, как считает Лукьянцев, возможно, сознают проблему политизации вопроса прав человека, но не дают этого понять.

По его словам, страны Запада навешивают на другие государства ярлыки «лидеров» и «проигравших» «в зависимости от их соответствующего политического выбора».

Спецпредставитель заявил, что такой подход в настоящее время «распространен повсеместно и требует реакции со стороны международного сообщества».

Ранее сообщалось, что Россия в 2022 году заняла лидирующую позицию по числу неисполненных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).