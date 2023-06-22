Американский разведчик рассказал о панике Байдена после заявления Путина о технике ВСУ

Отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что слова президента России Владимира Путина об уничтоженной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили паниковать главу Белого дома Джо Байдена.

Риттер отметил, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине. Экс-разведчик подчеркнул, что российский лидер уверен в силе РФ, поэтому его ничто не может смутить.

«Посмотрите на Петреуса, он похож на испуганного оленя в свете фар, поскольку постоянно лжет. Посмотрите на Салливана, на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют», — сказал разведчик.

Риттер считает, что американский президент не может выступить перед спонсорами, не впадая в истерику.

«Угроза российской ядерной атаки реальна», — добавил он.

Бывший разведчик указал, что российская армия уничтожит все, что страны НАТО поставляют Киеву. При этом Риттер подчеркнул, что Москва готова к переговорам, и это Кремль продемонстрировал с самого начала спецоперации.

«Когда Америка проиграет этот конфликт на Украине, Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта. Потому что Владимир Путин сейчас единственный взрослый в комнате», — заключил Риттер.