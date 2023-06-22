Путин заявил, что Запад готов воевать до последнего украинца

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что страны Запада, похоже, готовы воевать до последнего украинца. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что военную технику западные страны могут поставить Украине дополнительно, однако мобилизационный резерв ее не безграничен.

«Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв — он безграничным не является», — сказал президент.

При этом он отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан, и призвал исходить из этого при проведении боевой работы.

22 июня Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить ситуацию в зоне специальной военной операции. В рамках него он попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий.

Накануне Путин заявил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери личного состава и техники. Президент Украины Зеленский признал, что ВСУ продвигается «медленнее, чем хотелось бы».