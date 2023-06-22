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Путин заявил, что Запад готов воевать до последнего украинца

Путин: западные страны готовы воевать до последнего украинца

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что страны Запада, похоже, готовы воевать до последнего украинца. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что военную технику западные страны могут поставить Украине дополнительно, однако мобилизационный резерв ее не безграничен.

«Технику, конечно, можно поставить и дополнительно. А вот мобилизационный резерв — он безграничным не является», — сказал президент.

При этом он отметил, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан, и призвал исходить из этого при проведении боевой работы.

22 июня Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить ситуацию в зоне специальной военной операции. В рамках него он попросил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий.

Накануне Путин заявил, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери личного состава и техники. Президент Украины Зеленский признал, что ВСУ продвигается «медленнее, чем хотелось бы».

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