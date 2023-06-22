Пытавшиеся сорвать украинский флаг демонстранты были оштрафованы в Праге

В Праге были подвергнуты штрафу участники состоявшегося 11 марта на Вацлавской площади столицы антиправительственного митинга, после окончания которого некоторые демонстранты попытались ворваться в Национальный музей Чехии и снять с его фасада вывешенный там украинский флаг, сообщает новостной портал seznam.cz.

Всего муниципалитетом района Прага-1 было оштрафовано 14 человек. Первоначально они подозревались в совершении правонарушений, однако затем судебное разбирательство в их отношении было прекращено, а их дела была переквалифицированы в административные. Размер штрафа для каждого участника митинга составил одну тысячу чешских крон (около 42 евро).

Ранее сообщалось, что правительство Чехии отменило принятые кабмином Чехословакии в период с 1972 по 1980 год девять постановлений о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, в бесплатное пользование земельных участков в республике. Решение касалось 59 земельных участков, находящихся в Праге, в Карловах Варах, Брно и других частях страны.