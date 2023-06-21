В правительстве России прокомментировали публикации про запрет использования iPhone

В пресс-службе кабинета министров Российской Федерации заявили, что сотрудники аппарата правительства России соблюдают определенные меры безопасности при работе со служебной информацией, в том числе это касается средств связи. Об этом сообщает ТАСС.

«В аппарате правительства планомерно совершенствуется безопасность в работе со служебной информацией. В том числе это касается использования сотрудниками аппарата всех средств связи», — заявили в пресс-службе кабмина.

Таким образом там прокомментировали публикации в некоторых Telegram-каналах о том, что в аппарате правительства теперь якобы запрещается пользоваться телефонами iPhone для работы.

Ранее первый заместитель главы международного комитета Совета федерации Владимир Джабаров заявил, что российских сенаторов не призывали отказываться от техники американской компании Apple.

При этом сенатор добавил, что при необходимости откажется от iPhone, поскольку есть телефоны и других производителей. По словам политика, перед важными совещаниями в Совфеде законодатели сдают свои телефоны.