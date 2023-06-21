Посланник Ватикана может приехать в Россию до конца недели

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что посланник папы Римского Франциска I по Украине Маттео Дзуппи, возможно, посетит Россию в конце недели. Об этом сообщает ТАСС.

«Получил только что от Папы письмо с подтверждением, что в эти дни, скорее всего до конца недели, он посылает своего посланника кардинала Дзуппи в Москву», — сообщил Севастьянов.

Целью визита старовер назвал создание и продвижение атмосферы мира. Севастьянов отметил, что папа надеется на то, что его усилия дадут результат.

Ранее глава Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци в интервью газете Corriere della Sera сообщил, что Посланник папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на приезд в Москву.

6 июня кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев в качестве папского посланника по урегулированию на Украине. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.