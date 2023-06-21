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Политолог раскрыл замысел Макрона, поддержавшего вступление Украины в НАТО

Политолог Асафов назвал популизмом, поддержку Макроном вступления Украины в НАТО

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Stephanie Lecocq/Reuters

Поддержка президентом Франции Эммануэлем Макроном вступления Украины в НАТО — ни что иное, как популизм. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Александр Асафов. По мнению эксперта, французский лидер сделал такое заявление лишь для того, чтобы получить больше репутационных очков.

«Единственный способ для Макрона повлиять на сроки вступления Украины в НАТО — это уговорить всех участников блока, но сначала ему надо решить шведский вопрос с Эрдоганом. Это сейчас основной вопрос по НАТО. Так что Макрон занимается популизмом», — отметил Асафов.

Он добавил, что на самом деле Макрон прекрасно понимает, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к серьезной эскалации конфликта. Кроме того, политолог привел слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что на июльском саммите в Вильнюсе не будет обсуждаться вступление Киева в блок.

Ранее газета Le Monde сообщила, что Франция собирается поддержать вступление Украины в НАТО, чтобы приблизить мирные переговоры Москвы и Киева.

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