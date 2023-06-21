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В МИД РФ заявили, что ООН не осудила подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса

Захарова: ООН делает вид, что не в курсе причастности Киева к подрыву аммиакопровода Тольятти – Одесса

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не осудила подрыв аммиакопровода ТольяттиОдесса. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА Новости.

По ее мнению, ООН «делает вид», что у них нет данных по тому вопросу.

«Вот вы что-то слышали от, например, секретариата ООН, осуждающего подобные действия? Ноль. Ничего», — сказала она.

Ранее Министерство обороны Германии заявило, что украинские диверсанты могут быть виновниками подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области.

Из доклада оборонного ведомства известно, что ссылаясь на мнение экспертов министерства, украинская сторона может проводить диверсии далеко за линией соприкосновения, с целью ослабить российские силы.

В частности, в докладе говорится, что нельзя исключать «участия украинской стороны в разрушении трубопровода [Тольятти — Одесса]».

По оценкам специалистов, в возобновлении эксплуатации аммиакопровода, который не работает с начала специальной военной операции, больше всего заинтересована Москва.

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