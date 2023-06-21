В МИД РФ заявили, что ООН не осудила подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН не осудила подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА Новости.

По ее мнению, ООН «делает вид», что у них нет данных по тому вопросу.

«Вот вы что-то слышали от, например, секретариата ООН, осуждающего подобные действия? Ноль. Ничего», — сказала она.

Ранее Министерство обороны Германии заявило, что украинские диверсанты могут быть виновниками подрыва аммиакопровода Тольятти — Одесса в Харьковской области.

Из доклада оборонного ведомства известно, что ссылаясь на мнение экспертов министерства, украинская сторона может проводить диверсии далеко за линией соприкосновения, с целью ослабить российские силы.

В частности, в докладе говорится, что нельзя исключать «участия украинской стороны в разрушении трубопровода [Тольятти — Одесса]».

По оценкам специалистов, в возобновлении эксплуатации аммиакопровода, который не работает с начала специальной военной операции, больше всего заинтересована Москва.