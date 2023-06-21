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Голосование на выборах депутатов парламента ЛНР пройдет с 8 по 10 сентября

Избирком: голосование на выборах депутатов парламента ЛНР будет проходить с 8 по 10 сентября

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РИА «Новости»

Голосование на выборах депутатов парламента ЛНР пройдет в регионе с 8 по 10 сентября, сообщает в своем Telegram-канале избирком региона.

«Голосование будет проводиться 8, 9 и 10 сентября 2023 года», — говорится в сообщении.

Также в эти дни пройдут выборы депутатов муниципальных образований.

В июне 2022 года первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской народных республик в состав России депутаты от этих регионов смогут войти в состав Госдумы лишь через четыре года.

Синельщиков уточнил, что раньше этого срока депутаты от ДНР и ЛНР появятся в Госдуме только при условии изменения количественного состава Думы, в этом случае нужно менять российское законодательство и количественный состав нижней палаты.

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко также указал, что в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав России от этих регионов в Совфед будут делегированы по одному сенатору от исполнительной и законодательной власти, сформированных путем референдума.

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