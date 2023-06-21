Киев попросил помощь у Всемирного банка для оценки ущерба после разрушения Каховской ГЭС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев при поддержке Всемирного банка рассчитывает провести оценку ущерба после разрушения Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, передает РИА Новости.

«Мы благодарны Всемирному банку за активное содействие и готовность быстро провести оценку ущерба в результате этой ужасающей террористической атаки», — сказал Шмыгаль в ходе своего визита в Лондон.

Ранее в правительстве Херсонской области заявили, что 41 человек погиб после разрушения Каховской ГЭС.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС.