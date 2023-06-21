ЕС хочет от Венгрии объяснений после передачи ей украинских военнопленных

Евросоюз потребовал от Венгрии объяснений по поводу передачи Будапешту группы украинских военнопленных. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, передает РИА Новости.

«Это не было согласовано с Украиной, хотя такая координация необходима, когда речь идет об украинцах. Власти Венгрии должны объяснить детали и роль, которую сыграла Венгрия в освобождении украинских граждан», — сказал Стано.

Он отметил, что ЕС запросит информацию у венгерских властей.

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен считает, что Украине стоило бы поблагодарить страну за передачу российской стороной Будапешту военнопленных из Закарпатья.

Пресс-секретарь украинского МИД Олега Николенко обвинил Венгрию в том, что она «без ведома украинского правительства и международных правозащитных организаций вывезла из России» военнопленных и не допускает к ним украинских дипломатов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «ложными» обвинения Украины из-за передачи Будапешту 11 военнопленных закарпатского происхождения.

8 июня 11 украинских военнопленных закарпатского происхождения передали Венгрии при участии Русской православной церкви (РПЦ).