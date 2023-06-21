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Качиньский вернулся в правительство Польши через год после отставки

Президент Польши Дуда вернул Качиньского на должность вице-премьера

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Kacper Pempel/Reuters

Президент Польши Анджей Дуда официально назначил главу правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого. Об этом сообщает Польское агентство печати.

«Спасибо, что вернулись в правительство», — сказал Дуда во время церемонии.

Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе экс-президента Польши Леха Качиньского, станет единственным вице-премьером в кабинете министров.

Мариуш Блащак, Яцек Сасин и Петр Глинский потеряли должности вице-премьер-министров, но остаются членами правительства и министрами обороны, государственных активов и культуры. Четвертый вице-премьер Хенрик Ковальчик, лишенный должности министра сельского хозяйства несколько месяцев назад, становится министром без портфеля.

Ярослав Качиньский был заместителем премьер-министра в правительстве Матеуша Моравецкого и председателем Комитета Совета министров по делам национальной безопасности и обороны с октября 2020 года по июнь 2022 года. Летом прошлого года Качиньский решил уйти в отставку со всех постов.

14 июня вице-спикер Сейма Польши Рышард Терлецкий сообщал, что одной из причин возможного возвращения Качиньского в кабмин стала необходимость укрепить позиции партии и премьера страны Матеуша Моравецкого перед выборами в парламент.

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