Глава ЕК рассказала об «особой ответственности» Евросоюза перед Украиной

Европейский союз несет «особую ответственность» перед Украиной. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает CNN..

Выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, фон дер Ляйен отметила, что «не сомневается, что … [Украина] будет частью союза».

Глава ЕК заявила, что необходимо «чтобы частный капитал вмешался», чтобы инвестировать в восстановление Украины.

Она добавила, что Еврокомиссия до летних каникул внесет предложение по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что дефицит бюджета Украины составляет около €60 млрд ($65,5 млрд).

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что процесс восстановления Украины необходимо тесно связать с процессом вступления Киева в Европейский Союз.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи.