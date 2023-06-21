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В Армении сообщили о договоренности с Азербайджаном по железной дороге

Ереван и Баку договорились о работе ж/д Ерасх — Горадиз

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Depositphotos

Ереван и Баку договорились о работе участка железной Ерасх — Горадиз, сообщает ТАСС со ссылкой на армянского вице-премьера Мгера Григоряна.

«Думаю, есть окончательный консенсус по вопросу запуска участка железной дороги Ерасх — Горадиз. Все стороны заявили, что это хорошее и возможное решение на данном этапе», — заявил Григорян.

Ранее минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли металлургический завод в Ерасхе.

17 июня в Министерстве обороны Армении заявили, что оборонное ведомство Азербайджана второй раз за сутки распространило дезинформацию по поводу открытия огня с армянской стороны.

16 июня Армения также обвинила Азербайджан в обстреле металлургического завода.

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