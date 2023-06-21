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Путин наградил Собянина орденом

Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени мэра Москвы Собянина

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РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени мэра Москвы Сергея Собянина, сообщается на официальном портале правовой информации.

В тексте отмечается, что награда присуждена «за большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы».

Ранее Путин наградил депутата Госдумы, советского летчика-космонавта Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина в 60-ю годовщину ее полета в космос.

В документе говорится, что она награждена «за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность».

Валентина Терешкова совершила первый в мире полет женщины-космонавта. Полет, который продолжался почти трое суток, она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6.

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