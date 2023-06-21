В Германии хотят связать процесс восстановления Украины с ее вступлением в ЕС

Процесс восстановления Украины необходимо тесно связать с процессом вступления Киева в Европейский Союз. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок , сообщает Reuters.

«Я убеждена, что нам необходимо еще больше связать восстановление Украины и процесс вступления в ЕС», — сказала Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«Наша цель — помочь восстановить Украину, подходящую для ЕС», - добавила глава МИД ФРГ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Конференции по восстановлению Украины гарантировал Киеву предоставление кредитной помощи со стороны Всемирного Банка (ВБ) на общую сумму $3 млрд. Данные денежные средства Киев получит для восстановления инфраструктуры и экономики.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи.

19 июня стало известно, что Украина выполнила только два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.