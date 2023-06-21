Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии хотят связать процесс восстановления Украины с ее вступлением в ЕС

Глава МИД ФРГ Бербок заявила о необходимости связать восстановление Украины и членство в ЕС

close
100%
Global Look Press

Процесс восстановления Украины необходимо тесно связать с процессом вступления Киева в Европейский Союз. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок , сообщает Reuters.

«Я убеждена, что нам необходимо еще больше связать восстановление Украины и процесс вступления в ЕС», — сказала Бербок на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

«Наша цель — помочь восстановить Украину, подходящую для ЕС», - добавила глава МИД ФРГ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Конференции по восстановлению Украины гарантировал Киеву предоставление кредитной помощи со стороны Всемирного Банка (ВБ) на общую сумму $3 млрд. Данные денежные средства Киев получит для восстановления инфраструктуры и экономики.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон дополнительно предоставит Киеву $1,3 млрд финансовой помощи.

19 июня стало известно, что Украина выполнила только два из семи условий для начала переговоров о членстве в Евросоюзе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях