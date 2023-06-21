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Министра, призывавшего к санкциям против РФ, исключили из партии «Единая Сербия»

Сербский министр Баста, выступавший за санкции против РФ, был исключен из правящей партии

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srbija.gov.rs

Министр экономики Сербии Раде Баста за свои антироссийские высказывания был исключен из рядов входящей в правящую коалиции партии, в правительство подано прошение об его отставке. Об этом заявил глава партии «Единая Сербия» Драган Маркович Палма, сообщает информационное агентство «Танюг».

По словам Марковича, причиной исключения из партии и прошения о правительственной отставке стали заявления Басты с требованием введения санкций против России. Кроме того, Баста призывал всех министров присоединиться к протестам в сербской столице.

Маркович подчеркнул, что такое поведение Басты полностью противоречит партийной программе «Единой Сербии» и политике сербского правительства.

Ранее сообщалось, что глава исполнительного совета партии власти Сербии — «Сербской прогрессивной партии» Дарко Глишич призвал министра экономики Раде Басту «закрыть свой рот» после того, как тот обратился к президенту Александру Вучичу с требованием арестовать мужчину, напавшего на гражданина США в ходе протеста в Сербии.

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